В Кемерове заметили краснокнижную хищную птицу. Фото: Telegram/СГК Кузбасс/Дмитрий Дубиковский.

В Кемерове заметили редкого краснокнижного хищника. Орлан-белохвост был запечатлен фотоохотником на Томи около местной электростанции. Об этом рассказали в пресс-службе Сибирской генерирующей компании.

- Птица чувствовала себя прекрасно: и порыбачила, и попозировала вместе с утками-кряквами на фоне труб Кемеровской ГРЭС. Отличный кадр! - отметили в СГК Кузбасс.

Орлан-белохвост длиной - почти метр, а размах его крыльев - больше двух. В меню предпочитает рыбу, поэтому гнезда устраивает недалеко от водоемов. Высиживают птенцов добросовестно оба родителя. И уже в возрасте чуть больше двух месяцев птенцы пробуют летать.По словам фотоохотника, в прошлом году ему удалось увидеть эту птицу всего два раза. На территории Кузбасса пернатого хищника замечают нечасто.