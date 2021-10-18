В кемеровском садовом обществе произошел крупный пожар. Фото: Instagram/Инцидент Кузбасс.

Крупный пожар случился в ночь на воскресенье 17 октября в частных садовых домах садового общества «Сухой Искитим». В результате сгорели 4 дома, еще один дом пострадал частично.

В ГУ МЧС Кузбасса сообщили, что сигнал о пожаре в частных садовых домах поступил в службу в воскресенье в 00.10. Садовые дома горели открытым пламенем на момент прибытия первого подразделения.

- Пожар локализован в 00.30, ликвидирован в 00.40. Всего к тушению пожара от МЧС России привлекались 25 человек и 7 единиц техники, - рассказали в ГУ МЧС России по Кемеровской области.

Общая площадь пожара составила 125 квадратных метров. Причина пожара в настоящее время устанавливается.