Названы территории Кузбасса, где выявили 219 новых случаев коронавируса

Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 19 октября. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Кузбассе, по данным оперштаба, за минувшие сутки коронавирусная инфекция подтвердилась у 219 человек.

Больше всего случаев зарегистрировано в Кемерове - 30. В Междуреченске - 28. В Новокузнецке - 25. В Прокопьевске - 20. В Юрге - 15. По 14 - в Белове и Мысках. В Киселевске - 13. По семь - в Анжеро-Судженске и Гурьевском МО. Шесть - в Таштагольском МР. По пять - в Ленинск-Кузнецком, Осинниках, Беловском МО. Четыре - в Юргинском МО. По три - в Тайге, Яйском МО, Яшкинском МО. По два - в Калтане, Краснобродском, Полысаеве, Новокузнецком МР, Топкинском МО. По одному - в Березовском и Кемеровском МО.

Всего за весь период в Кемеровской области зарегистрировано 60 362 случаев заболевания коронавирусной инфекцией: 57 676 выздоровели, 1 400 скончались, 13 016 - на домашней изоляции, в медицинских стационарах и обсерваторах.