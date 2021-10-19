В Кузбассе экс-директор управляющей компании попала под суд за хищении около 2,4 миллиона рублей. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Кузбассе завершилось расследование уголовного дела, которое возбудили в отношении бывшего директора управляющей компании. В ГУ МВД по Кемеровской области сообщили, что 42-летней женщине предъявили обвинение по статье «Присвоение или растрата».

В ведомстве рассказали, что весной прошлого года установили причастность директора УК к хищению денежных средств. Жители оплачивали жилищно-коммунальные услуги в управляющую компанию, которая занималась обслуживанием многоквартирных домов в Ижморском и Яйском округах. Однако директор почти два года похищала часть полученных денег.

- Она оформила корпоративную банковскую карту, привязанную к счету компании, и расплачивалась ею за покупки в различных торговых точках и на АЗС. Кроме того, она обналичивала и тратила различные суммы, - сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области.

Добавили, что по такой схеме женщина присвоила около 2,4 миллиона рублей. Уголовное дело направили в суд, ей грозит до 10 лет лишения свободы.