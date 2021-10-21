В Кемерове без вести пропала 70-летняя женщина. Фото:vk.com/la_kemerovo.

В Кемерове пропала без вести 70-летняя Нина Лебедева (Кожемяко). Женщина вышла из дома 19 октября 2021 года и не вернулась. Волонтеры «Лиза Алерт Кузбасс» уже разместили ориентировку и объявили о розыске.

Рост пропавшей - 163 сантиметра, у нее плотное телосложение, седые волосы и голубые глаза. На ней было коричневое болоньевое пальто. С собой предположительно тканевая сумка. Отмечено, что у кемеровчанки потеря памяти.

Кто что-либо знает о местонахождении пропавшей, сообщите об этом по телефону: 8-800-700-54-52 или 112.