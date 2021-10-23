Штормовой ветер силой до 25 м/с ожидается в Кузбассе 24 октября

В Кузбассе объявили штормовое предупреждение. По данным Кемеровского гидрометцентра, ночью с 23 на 24 октября в Кузбассе ожидается усиление порывов юго-западного ветра до 25 метров в секунду. В воскресенье днем ветер останется штормовым, хотя немного ослабеет - до 22 метров в секунду.

МЧС Кузбасса напоминает о правилах безопасности в такую погоду. так, при сильном ветре рекомендуется закрыть форточки и окна, а также заблаговременно убрать с балконов и подоконников вещи, которые могут быть захвачены воздушным потоком. А если сильный ветер застал вас на улице, не стоит прятаться от него около стен домов, так как с крыш и балконов возможно падение шифера и других предметов,, вблизи рекламных конструкций, недостроенных зданий, под деревьями. Также возле них не стоит парковать и автомобили, чтобы избежать их возможного повреждения.