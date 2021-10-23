Пять улиц Новокузнецка заасфальтировали на год раньше

В Новокузнецке дорожники завершили асфальтирование еще пяти улиц города. Работы закончены на улицах Новороссийская, Депутатская, Малая, проезды Томский и Ферросплавный. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Добавим, что устройство верхнего слоя дорожного покрытия на этих улицах выполнено на год раньше. Изначально эти работы планировали провести в 2022 году, но в связи с досрочным завершением объектов дорожного нацпроекта 2021 года и благоприятными погодными условиями подрядчики зашли на участки, выбранные для ремонта в следующем сезоне благоустройства. Всего они заасфальтировали семь километров городских магистралей

Теперь качество работ должна проверить комиссия Кузбасского центра дорожных исследований. И если уложенный асфальт соответствует ГОСТ, то весной 2022 года дорожники продолжат работы по обустройству обочин, колодцев, заездов на этих дорогах. И начнут ремонт еще на шести участках, которые включены в перечень нацпроекта 2022 года.