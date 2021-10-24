В Кузбассе пострадали пять человек в аварии с лесовозом

Фото: ВК / «Инцидент Кузбасс»

ГУ МВД Кузбасса сообщают об аварии, которая случилась на 159 километре трассы «Новосибирск - Ленинск-Кузнецкий - Кемерово - Юрга». В инциденте пострадали пять человек и три автомобиля.

Авария произошла на участке с ремонтными работами, где транспорт движется по одной полосе и регулируется дорожными рабочими.

- Предварительно установлено, что водитель лесовоза «Рено» остановился, чтобы пропустить встречные транспортные средства, в это время с полуприцепом грузовика столкнулся попутный автомобиль «Исузу», в который впоследствии врезался «Кадиллак Эскалейд», - сообщается в пресс-службе ГУ МВД.

Известно, что пострадали 33-летний и 39-летний водители «Исузу» и «Кадиллака», а также пассажиры последнего: 44-летний мужчина и две женщины 40 лет и 41 года. Сейчас они в больнице с травами разной степени тяжести. Водитель лесовоза «Рено» не пострадал.

Информация появилась в одной из групп соцсети ВКонтакте, где инцидент сравнили с сюжетом фильма «Пункт назначения 2». К счастью, в отличие от фильма в аварии никто не погиб.