Пищевой блок в инфекционной больнице Новокузнецка работает по уникальной технологии

Инфекционная больница оборудована современным оборудованием. Фото: Instagram / skuznetsov_nk

Инфекционный комплекс в больнице Заводского района Новокузнецка работает в полном объеме, принимая и заболевших коронавирусом в том числе. О том, как в нем устроен пищеблок, рассказал глава Новокузнецка Сергей Кузнецов в своем инстаграме.

Пищеблок в новокузнецкой больнице - целое отдельное здание. Производительность пищеблока - полторы тысячи блюд в сутки, которыми могут питать до 300 человек по принципу «таблет-питание». Этот принцип заключается в том, что порционирование происходит не в отделениях, как это обычно принято, а в отдельном корпусе.

Еду доставляют в специальных термобоксах. Фото: Instagram / skuznetsov_nk

Еду распределяют по порциям и развозят в отделения на специальных транспортных тележках в ударопрочной посуде и на специальных подносах. Подносы - со специальными выемками для тарелок-термобоксов, так что ничего не опрокинется и не разольется. Таким же способом убирают использованную посуду - на подписанных тележках обратно в моечную пищеблока, где абсолютно все оборудование дезинфицируется.

Меню пищеблока инфекционной больницы вполне стандартное: салаты, первые и вторые блюда из мяса или рыбы, гарнир из овощей, круп или макарон, а также мучные изделия и напитки. Для пациентов с определенной диетой - определенные блюда.