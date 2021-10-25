Елена Малышева посетила свою родную школу в Кемерове. Фото: instagram/kem.school.19.

Врач и телеведущая, уроженка Кемерова Елена Малышева приехала в родной город, чтобы снять сюжет для программы «Жить здорово!». Об этом она рассказала в Stories в Instagram. Она сняла видео в аэропорту и показала вид на Томь.

- Вот она, моя родина. Это река Томь такая быстрая, что сбивала с ног. Такая красивая и могучая моя Сибирь, - прокомментировала врач.

Также телеведущая побывала в школе №19, в которой она училась вместе с Ольгой Барбараш, она сейчас возглавляет кемеровский кардиоцентр.

- В школу приезжали уважаемые гости, выпускники нашей школы Малышева Елена Васильевна и Барбараш Ольга Леонидовна. Прошлись по коридорам школы, вспомнили свои школьные годы, своих учителей! Очень понравилась им наша обновленная набережная! Школа гордится своими выпускниками и всегда рада встречи с ними, - сообщается в Instagram-аккаунте школы.