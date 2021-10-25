Заместитель председателя правительства Кузбасса Алексей Харитонов покинул пост. Фото: пресс-служба правительства Кузбасса

Замправительства Кузбасса по агропромышленному комплексу Алексей Харитонов ушел в отставку. В пресс-службе правительства региона уточнили, что чиновник покинул пост по собственному желанию.

Отметим, что Алексей Харитонов с 2010 года возглавлял Ленинск-Кузнецкий район. В апреле 2018 года губернатор Сергей Цивилев представил Харитонова, как своего нового заместитель по агропромышленному комплексу.

Временно исполнять его обязанности будет министр сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кузбасса Андрей Ариткулов.