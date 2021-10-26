В кузбасском городе за вакцинацию от коронавируса дарят путевки пенсионерам. Фото:instagram/aleksei.fomin42.

В Кузбасском городе 30 октября стартует второй этап акции по стимулированию вакцинации от коронавируса среди жителей 60+. Мэр Юрги рассказал, что уже вручили четвертый сертификат на санаторно-курортное лечение в рамках акции.

- На этот раз обладателем путевки в здравницу Кузбасса стала Тамара Николаевна Колмогорова - ветеран образовательных и медицинских организаций города, - сообщил Алексеи Фомин на своей личной странице в Instagram.

Отмечено, что второй этап акции объявили по инициативе актива городского Совета ветеранов войны и труда и при поддержке предпринимательского сообщества. Глава города рассказал, что сроки проведения акции: 30 октября 2021 года - 30 декабря 2021 года. Приз - сертификат на путевку на одного человека на 10 дней в санаторий Кузбасса. Ее получит каждый 250-й участник акции.

Чтобы участвовать в акции нужно соблюдать некоторые условия. Во-первых, иметь гражданство РФ. Во-вторых, попадать под категорию граждан 60+ и ввести первый компонент вакцины от COVID-19 с 30 октября по 30 декабря 2021 года. Уточняется, что акция не распространяется на жителей, проходящих ревакцинацию.