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Общество27 октября 2021 5:26

В Кузбассе примут дополнительные меры защиты вузов от террористических угроз

Глава региона провел внеочередное заседание антитеррористической комиссии
Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ
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В Кузбассе примут дополнительные меры защиты вузов от террористических угроз. Фото: АПК.

В Кузбассе примут дополнительные меры защиты вузов от террористических угроз. Фото: АПК.

Губернатор Кузбасса провел внеочередное заседание региональной антитеррористической комиссии. Участники обсудили безопасность на промышленных предприятиях и в высших учебных заведениях региона.

- Безопасность кузбассовцев - наш приоритет, ей мы уделяем особое внимание. Если в учреждениях обнаружены нарушения, необходимо устранять их в кратчайшие сроки и контролировать исполнение этой работы, - отметил Сергей Цивилев.

На заседании были заслушаны доклады руководителей объектов топливно-энергетического комплекса в сфере угольной и нефтеперерабатывающей промышленности, которые допустили нарушения законодательства в плане антитеррористической защищенности. Примут меры административного воздействия к тем, кто не выполнит предписания.

Также члены АТК рассмотрели вопрос антитеррористической безопасности вузов региона. Губернатор поручил принять дополнительные меры защиты от террористических угроз.