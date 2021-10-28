В Кемерове полиция нашла мужчину, за которым первоклассница поднимала перевернутую урну с мусором

Фото: ГУ МВД по Кемеровской области.

В Кемерове сотрудники полиции в ходе мониторинга СМИ выявили видео, на котором мужчина опрокинул наполненную мусором урну на проспекте шахтеров. На кадрах так же запечатлено, как спустя время школьница подняла контейнер и вернула его на место. Данный видеоролик стал вирусным в соцсети.

В ГУ МВД по Кемеровской области рассказали, что сотрудники полиции установили личность жителя многоэтажки. Мужчина сообщил, что своим поступком хотел привлечь внимание управляющей компании, в чьи обязанности входит следить за чистотой двора. В отношении горожанина возбудили дело об административном правонарушении по статье «Несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления».

Сотрудники полиции направили материалы в Министерство природных ресурсов и экологии Кузбасса для рассмотрения и принятия законного решения. Мужчине грозит штраф до двух тысяч рублей.

Также полиция направила в управляющую компанию, которая обслуживает многоэтажный дом, предписание об устранении причин и условий, способствовавших совершению инцидента.

Кроме того, стражи порядка установили школьницу, которая подняла опрокинутую мужчиной урну. Ею оказалась 7-летняя первоклассница, воспитывающаяся в многодетной семье. Сотрудниками ГУ МВД России по Кемеровской области и Общественным советом при областном полицейском Главке принято решение о поощрении девочки за неравнодушие.