В Кузбассе за сутки коронавирус подтвердился у 296 человек

Штаб по охране здоровья населения Кузбасса опубликовал свежие данные, касающиеся распространения ковида по территории нашего региона. Так, за минувшие сутки в разных городах и посёлках выявлено 296 случаев заражения коронавирусной инфекцией. В лидерах антирейтинга в очередной раз оказался областной центр – здесь + 42 человека. Немногим меньше в Новокузнецке – + 40. Далее Прокопьевск – + 28, Междуреченск – + 25 и Мыски – + 20. В Белове – + 19, Анжеро-Судженске – + 17 и Осинниках – + 15 пациентов. На том, к сожалению, не всё: в Юрге и Яшкинском муниципальном округе – по + 13, Киселевске – + 11. Далее: в Новокузнецком районе – + 8, Калтане и Беловском районе – по + 6. В Тайге, Кемеровском и Прокопьевском муниципальных округах – по + 5, а в Гурьевском муниципальном округе и Таштагольском районе – по + 4 человека. И, наконец, в Ижморском и Яйском муниципальных округах – по + 3 ковид-больных, в Полысаеве и Юргинском муниципальном округе - по + 2.

Как стало известно, последствия от ковида (двусторонняя полисегментарная пневмония) трагически оборвали жизни сразу четырёх земляков. Скончалась уроженка Междуреченска 1967 года рождения, кемеровчанин 1959 г.р. и две новокузнечанки 1941-го 1947 г.р. Также отмечается, что у всех болезнь протекала на фоне других патологий.

Между тем 226 кузбассовцев справились с недугом. Всего в регионе на сей день медицинскую помощь получают 1846 человек с диагнозом COVID-19.