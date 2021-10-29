В Кузбассе прокуратура проверит сообщения о загрязнении Томи. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Прокуратура Кузбасса заинтересовалась информацией о загрязнении Томи в районе Новокузнецка. Ранее появилась публикация о неустановленном белом веществе в воде.

- В связи с этим прокуратурой области организована проверка исполнения законодательства об охране водных объектов, - сообщила в прокуратура по Кемеровской области.

В ведомстве отметили, что проведение проверки поручено Новокузнецкой межрайонной природоохранной прокуратуре. По результатам в случае выявления нарушений будет принят комплекс мер реагирования для их устранения.