Кемерово
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Кемерово
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Премия Рунета-2020
Кемерово
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество29 октября 2021 11:58

В Кузбассе прокуратура проверит сообщения о загрязнении Томи

Ранее появилась публикация о неустановленном белом веществе в воде
Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ
КомментироватьОставить комментарий(0)
В Кузбассе прокуратура проверит сообщения о загрязнении Томи.

В Кузбассе прокуратура проверит сообщения о загрязнении Томи.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Прокуратура Кузбасса заинтересовалась информацией о загрязнении Томи в районе Новокузнецка. Ранее появилась публикация о неустановленном белом веществе в воде.

- В связи с этим прокуратурой области организована проверка исполнения законодательства об охране водных объектов, - сообщила в прокуратура по Кемеровской области.

В ведомстве отметили, что проведение проверки поручено Новокузнецкой межрайонной природоохранной прокуратуре. По результатам в случае выявления нарушений будет принят комплекс мер реагирования для их устранения.