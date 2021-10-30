В Кузбассе объявили штормовое предупреждение на все выходные

Холодный атмоферный фронт принес с собой осадки в виде снега. Фото: Екатерина САРДАКОВА

Кемеровские синоптики прогнозируют Кузбассу сильный ветер, осадки, гололедицу и понижение температцры, которые принесет с собой холодный атмосферный фронт. В связи с этим в регионе объявлено штормовое предупреждение.

Так уже в субботу, 30 октября, на улице пошел снег, а на территории области отмечается ветер до 9-14 м/с, местами порывы до 23 м/с. Еще сильнее погода ухудшится в воскресенье, 31 октября. В этот день, а также в ночь на понедельник, 1 ноября, ожидаются дальнейшее понижение температуры, осадки в виде дождя переходящего в мокрый снег, снег, местами гололедные явления, отложение мокрого снега, порывы ветра до 15-20 м/с, с усилением до 25 м/с, На дорогах гололедица.

МЧС Кузбасса напоминает жителям региона о необходимости, закрепить на балконах предметы, которые могут быть унесены сильным ветром, обходить рекламные щиты, не укрываться под деревьями, вблизи строящихся зданий, опор линий электропередач. Также нельзя прятаться от ветра около стен домов, так как возможно падение элементов конструкций крыш и фасадов здания, других каких-либо предметов.

В свою очередь ГИБДД кузбасса настоятельно рекомендует автолюбителям по возможности отказаться от управления личным транспортом, воспользоваться услугами общественного транспорта и такси. А если такой возможности нет, то проявлять особую осторожность при управлении автомобилем, и сменить шины на зимние, если этого еще не сделано.