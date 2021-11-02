В Кузбассе за 2021 год построили и отремонтировали более 350 километров дорог. Фото: АПК.

В Кузбассе в 2021 году построено и отремонтировано свыше 350 километров дорог, из них 200 километров - в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Финансирование из консолидированного бюджета составило 7,4 миллиардов рублей.

Глава региона рассказал, что в 2022 году отремонтируют 149 километров дорог. Также благодаря областной субсидии пройдет ремонт на муниципальных улицах и дорогах в Прокопьевске, Полысаеве и Березовском, а также в Мариинском округе.

В этом дорожном сезоне в Кемерове отремонтировано около 25 киллометров дорог. Обновлены центральные улицы бывших шахтовых и заводских кемеровских поселков. Так, на РТС отремонтированы улицы Мартемьянова, Муромцева, Механизаторов и Пчелобаза. В поселке Боровой стали комфортными и безопасными дороги к социально значимым объектам. В ходе ремонта на девяти объектах заменили асфальтобетонное покрытие, отремонтировали заездные карманы и остановочные площадки, отсыпали обочины.