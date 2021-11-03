Коронавирус в Кузбассе на 3 ноября: 309 человек заболели, 5 умерли, 256 выздоровели

Всего в Кузбассе на 3 ноября на лечении находятся 2132 пациента с диагнозом COVID-19. Фото: Иван МАКЕЕВ

За прошедшие сутки в Кузбассе выявлено 309 случаев заражения коронавирусной инфекцией, - сообщает оперштаб области.

Новые случаи подтвердились в 26 муниципалитетах области. Причем в некоторых из них счет заболевших идет на десятки.

По данным оперштаба, количество новых случаев коронавируса в территориях составляет: Новокузнецк – 51, Кемерово – 48, Междуреченск – 24, Юрга – 22, Белово и Прокопьевск – по 21, Осинники – 20, Мыски – 18, Киселевск – 15, Ленинск-Кузнецкий – 8, Новокузнецкий МР – 8, Кемеровский МО – 7, Калтан – 6, Юргинский МО – 6, Анжеро-Судженск – 5, Полысаево, Тайга, Таштагольский район и Яшкинский муниципальный округ – по 4, Беловский МО – 3, Краснобродский, а также Гурьевский, Ижморский и Мариинский муниципальные округа – по 2, в городе и Прокопьевском МО – по 1.

Всего на среду, 3 ноября, в Кузбассе насчитывается 2132 пациента с кооронавирусом.

Пять пациентов - три женщины и двое мужчин — скончались от осложнения, вызванного ковидом — двусторонней полисегментарной пневмонии, которая почти у всех протекала на фоне различных сопутствующих заболеваний. Среди умерших - кемеровчанка 1959 года рождения, новокузнечанка 1937 года рождения, жительница Междуреченска 1984 года рождения, а также кемеровчанин 1952 года рождения и житель Беловского муниципального округа 1973 года рождения.

256 пациентов выздоровели. Таким образом, в Кузбассе 60940 человек вылечились от коронавируса.

В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней двухнедельной изоляции находится 18410 человек.