В Кемерове бесплатно подведут газ к 1041 частному дому

Фото: пресс-служба АПК.

В Кузбассе продолжается социальная газификация, которая подразумевает под собой бесплатное подведение газа до участков жителей населенных пунктов, в которых проведен магистральный газопровод.

В частности, в столице Кузбасса под социальную газификацию попадают порядка 9 000 домов частного сектора в Заводском, Рудничном, Кировском районах, а также жилых районов Ягуновский и Пионер. Но по словам губернатора Кузбасса Сергея Цивилева, на сегодняшний день условиям программы соответствуют лишь 1041 из них. В данный момент по программе социальной газификации идут работы в частном секторе жилого района Ягуновский на улице Арктическая — здесь более тысячи жителей в ближайшее время получат возможность перейти с печного отопления на газ и улучшить свои бытовые условия.

Полную информацию об условиях участия в программе можно получить территориальных управлениях города или в приемной управления ЖКХ администрации Кемерова по телефонам (384-3) 58-00-46, 58-39-82.

Кузбассовцам, которые заключили договор после 21 апреля 2021 и успели подвести газ до участка за свой счет, газораспределительная организация вернет потраченные деньги. Для этого нужно обратиться в компанию, которая проводила вам газ.

Напомним, программа социальной газификации проводится по поручению президента России Владимира Путина. в рамках проекта «Чистый воздух».