Сергей Цивилев поздравил 150 наций и народностей Кузбасса с Днем народного единства. Фото: пресс-служба АПК.

В четверг, 4 ноября, губернатор Кузбасса Сергей Цивилев поздравил кузбассовцев с праздником - Днем народного единства. Поздравление главы региона опубликовано на сайте администрации правительства Кузбасса и на страницах в его социальных сетях.

В своем поздравлении Сергей Цивилев напомнил, что на территории Кузбасса проживают более 150 наций, народностей и этнических групп, среди которых два коренных малочисленных народа - шорцы и телеуты. И подчеркнул важность того, что несмотря на такое разнообразие, кузбассовцы живут в мире и согласии, трудясь на благо региона.

- Благодарю всех, кто неравнодушен к судьбе малой родины, кто помогает сохранить наследие своего народа и нашу духовную общность. Желаю процветания нашему краю, здоровья, мира и благополучия - всем его жителям! С праздником! - сказал глава Кузбасса.