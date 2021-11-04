Коронавирус в Кузбассе: названы территории с 312 новыми заболевшими на 4 ноября 2021 года

Всего на 4 ноября 2021 года медицинскую помощь получают 2181 кузбассовец с коронавирусом. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

По данным оперативного штаба, на утро четверга, 4 ноября, в Кузбассе было выявлено 312 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Это новый рекорд: накануне их было 309

Антилидерство в регионе по числу заболевших за сутки осталось за Новокузнецком - их добавилось 46. Показатели в других территориях такие: Кемерово - 42, Белово и Междуреченск - 27, Прокопьевск - 24, Юрга - 22, Мыски и Осинники - 21, Анжеро-Судженск - 18, Киселевск - 9, Калтан - 8, Новокузнецкий район - 7, Ленинск-Кузнецкий - 6, Беловский муниципальный округ - тоже 6, Полысаево, Тайга и Гурьевский округ - 5, Яйский и, Яшкинский МО - 3, Кемеровский, Юргинский и Прокопьевский МО - 2, Краснобродский - 1. Всего на 4 ноября 2021 года медицинскую помощь получают 2181 пациент с коронавирусом.

Число выздоровевших за прошедшие сутки составило 259. Таким образом, в Кузбассе 61 199 больных справились с болезнью.

Умерли четыре пациента - одна женщина из Белова 1952 года рождения и трое мужчин: кемеровчанин 1969 года рождения, междуреченец 1957 года рождения и житель Анжеро-Судженска 1959 года рождения. У всех развилась двусторонняя полисегментарная пневмония.

В общей сложности пандемия в Кузбассе унесла жизни 1 477 человек.