Глава Кемерова призвал горожан быть осторожными

Фото: instagram/ilyaseredyuk.

Мэр Илья Середюк после пожара в частном доме в Заводском районе Кемерова - в поселке Комиссарово обратился к жителям с просьбой.

Главы города рассказал, что огонь полностью уничтожил постройку. Семья, которая там проживала, - два взрослых и ребенок - успели эвакуироваться. Илья Середюк отметил, что пострадавшим окажут необходимую помощь.

- Пока пожарные устанавливают причину этой трагедии, хочу обратиться ко всем кемеровчанам, кто проживает в домах с печным отоплением. Пожалуйста, будьте осторожны, вовремя прочищайте дымоходы, соблюдайте требования безопасности, не оставляйте горящую печь без присмотра. Регулярно проверяйте исправность электропроводки. Не курите в нетрезвом состоянии. Берегите себя и близких, - сообщил глава Кемерова.