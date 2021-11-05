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Общество5 ноября 2021 6:43

Глава Кемерова призвал горожан быть осторожными

Мэр сообщил о страшном пожаре
Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ
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Фото: instagram/ilyaseredyuk.

Фото: instagram/ilyaseredyuk.

Мэр Илья Середюк после пожара в частном доме в Заводском районе Кемерова - в поселке Комиссарово обратился к жителям с просьбой.

Главы города рассказал, что огонь полностью уничтожил постройку. Семья, которая там проживала, - два взрослых и ребенок - успели эвакуироваться. Илья Середюк отметил, что пострадавшим окажут необходимую помощь.

- Пока пожарные устанавливают причину этой трагедии, хочу обратиться ко всем кемеровчанам, кто проживает в домах с печным отоплением. Пожалуйста, будьте осторожны, вовремя прочищайте дымоходы, соблюдайте требования безопасности, не оставляйте горящую печь без присмотра. Регулярно проверяйте исправность электропроводки. Не курите в нетрезвом состоянии. Берегите себя и близких, - сообщил глава Кемерова.