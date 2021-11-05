В Кузбассе мужчина ударил сотрудника ДПС из-за замечания

В Кемеровской области 25-летний житель города Топки ударил сотрудника ДПС в ответ на требование сделать тише музыку в автомобиле. Следком Кузбасса сообщил, что завершено расследование уголовного дела в отношении топкинца, обвиняемого по статье «Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо угроза применения насилия в отношении представителя власти».

По версии следствия, в сентябре 2021 года мужчина в состоянии алкогольного опьянения ночью слушал громкую музыку в своей машине, которая была припаркована возле жилого дома. Жильцы вызвали сотрудников полиции. Прибывший инспектор ДПС потребовал, чтобы гражданин прекратил противоправные действия, но в ответ мужчина ударил его кулаком по лицу.

- Полицейский задержал злоумышленника и доставил его для дальнейшего разбирательства в отдел полиции. Потерпевший обратился в медицинское учреждение, материалы о применении насилия к представителю власти переданы в следственные органы, - рассказали в пресс-службе СУ СК России по Кемеровской области.

Со следствием топкинец сотрудничал, вину признал. Сейчас дело направлено в суд для дальнейшего рассмотрения.