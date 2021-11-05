Преподаватель из Кемерова перевела мошеннице больше миллиона рублей. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Кемерове 47-летняя преподаватель учебного заведения обратилась в полицию. Женщина сообщила, что неизвестная путем обмана похитила ее сбережения. В ГУ МВД по Кемеровской области рассказали, что сумма ущерба составила около 1,25 миллиона рублей.

Сотрудники полиции выяснили, что накануне жительнице позвонила якобы сотрудница службы безопасности банка. Она сообщила, что мошенники получили доступ к банковскому счету кемеровчанки, и рекомендовала перевести в «безопасную ячейку» все свои сбережения.

Женщина поверила собеседнице и перечислила 250 тысяч рублей на указанный номер счета. Позже лжесотрудница банка вновь связалась с женщиной. Она порекомендовала оформить кредит, чтобы опередить аферистов, а после перевести средства по указанным реквизитам. Преподаватель выполнила указания и перечислила на счет еще около 1 000 000 рублей.

- После этого кемеровчанка попыталась связаться со «специалистом банка», однако та перестала отвечать на звонки. Осознав, что стала жертвой обмана, потерпевшая сообщила о произошедшем полицейским, - рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области.

В настоящее время полицейские разыскивают звонившую. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Подозреваемой грозит до десяти лет лишения свободы.