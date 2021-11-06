В Кузбассе жителей предупредили об ухудшении погодных условий. Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

Синоптики Кемеровского гидрометцентра сообщили, что в Кузбассе 7 ноября ожидается усиление ветра порывы 15-20 метров в секунду, местами метели, гололедные явления, на дорогах гололедица.

В ГУ МЧС по Кемеровской области рекомендует жителям соблюдать меры предосторожности. Водителям при передвижении на автотранспорте необходимо избегать резких маневров, соблюдать скоростной режим и достаточную дистанцию.

В ведомстве добавили, что пешеходам, в условиях ухудшения видимости, необходимо переходить дорогу строго в оборудованных для этого местах, в темное время суток – использовать светоотражающие элементы на верхней одежде.