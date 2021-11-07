Из всех без вести пропавших в Кузбассе нашли живыми больше половины

Важную роль в поиске пропавших без вести играет информация. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

ГУ МВД по Кемеровской области сообщает, что за месяц из 374 пропавших человек живыми нашли 282, погибшими - 7, а поиски 85 человек продолжаются.

Почти за год - с начала 2021 - в розыске были 4 367 человек, из которых 4 098 нашли живыми, погибшими - 140, и 129 человек ищут до сих пор. Кроме того, главное управление ГУ МВД благодарит волонтеров и общественные организации, которые помогали во время поисков.

Стоит отметить, что важную роль в поиске пропавших без вести играет информация: о внешности человека, его одежде, круге общения, привычках и обстоятельствах перед исчезновением. Чем больше сведений - тем лучше и тем больше шансов быстро найти пропавшего. Именно поэтому полицейские призывают граждан уделять больше внимания своим близким, особенно детям - узнавать об их досуге, друзьях и о том, как они проводят свободное время. Своевременно предоставленная информация может помочь спасти жизнь.

Также можно пройти процедуру дактилоскопии - снятие отпечатков пальца. Это может помочь точно и, главное, быстро установить личность в случаях, когда человек потерял память или находится без сознания. Добровольно пройти такую процедуру можно в органах внутренних дел по месту жительства либо на дому для тех, кто по состоянию здоровья не может прийти в отделение полиции.