В Кузбассе жители почувствовали сильное землетрясение

Фото:Алтае-Саянский филиал геофизической службы РАН.

В Кузбассе жители города Полысаево 8 ноября почувствовали землетрясение. Об этом горожане сообщили в соцсети.

- Пару минут назад в Полысаево было сильное землетрясение, думала стены сложатся, - говорится в сообщении.

В оперативной сводке Алтае-Саянского филиала Единой геофизической службы РАН сообщили, что сейсмическую активность зафиксировали в 13.27 в Ленинск-Кузнецком муниципальном округе, севернее Полысаева с координатами 54.66 широты и 86.31 долготы.

Магнитуда сейсмического события составила 3.5. Кроме того, причиной подземных толчков стал взрыв на разрезе «quarry blast».