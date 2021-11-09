В Кузбассе начали работу «Поезд здоровья» и кардиобригада. Фото: АПК.

В Кузбассе по поручению Губернатора начали работу «Поезд здоровья» и кардиобригада. С 8 ноября жители из 14 муниципалитетов смогут пройти важные медицинские обследования рядом с домом. Пройти диагностику можно будет свободно, в порядке живой очереди. Приемы врачей-кардиологов проводятся по направлению из поликлиники. Об этом сообщили в пресс-службе администрации правительства Кузбасса.

В «Поезде здоровья» для пациентов будет доступен маммограф, флюорограф, кардиооборудование, пункт вакцинации от гриппа и коронавируса, мобильный пункт тестирования на ВИЧ и передвижной учебный комплекс, где все желающие научатся правильно оказывать первую помощь людям до приезда скорой помощи. В рамках работы кардиослужбы пациентов примут бригады врачей Кузбасского кардиологического диспансера им. академика Л. С. Барбараша - врач УЗИ, врач по функциональной диагностике, кардиолог.

Предварительный график работы мобильных медицинских бригад:

8-10 ноября - г. Тайга (ул. 40 лет Октября, 23),

11-12 ноября - г. Топки (ул. Горная, 1г/3, площадь ТК «Топкинский»),

15-17 ноября - г. Ленинск-Кузнецкий (пр. Кирова, 106),

18-19 ноября - г. Полысаево (ул. Кремлевская, 6),

22-24 ноября - г. Киселевск (ул. Ленина, 29),

25 ноября - пгт Красный Брод (ул. Новая, 44),

26 ноября - п. Артышта (ул. Деповская, 3),

29-30 ноября - г. Междуреченск (площадь Весенняя),

1-3 декабря - г. Мариинск (ул. Ленина, 38),

6-7 декабря - г. Тайга (ул. 40 лет Октября, 23),

8-10 декабря - г. Березовский (пр. Ленина, 22).

Также с 9 ноября до 7 декабря жители Кузбасса смогут пройти диагностику сердечно-сосудистых заболеваний: 9 ноября кардиологические бригады посетят Юргинскую городскую больницу, 12 ноября - Анжеро-Судженскую городскую больницу, 16 ноября - Прокопьевскую городскую больницу, 19 ноября - поликлинику ЦГБ г. Междуреченска, 23 ноября - Березовскую городскую больницу, 26 ноября - Ленинск-Кузнецкий центр охраны здоровья шахтеров, 30 ноября - Беловскую городскую больницу №1, 3 декабря - Узловую больницу (ст. Тайга), 7 декабря - Таштагольскую районную больницу.