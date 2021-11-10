В Прокопьевске закрыли детскую реанимацию из-за нехватки медперсонала

В Прокопьевске закрыли единственную в городе детскую реанимацию, детей в тяжелом состоянии теперь перевозят в ближайший город Новокузнецк. Об этом сообщил местный житель в комментариях Instagram губернатора Кузбасса Сергея Цивилева.

- Скажите, пожалуйста, почему в Прокопьевске нет детской реанимации, ближайшие в центре Новокузнецка? - написала пользовательница alionazaiarnaia.

Информацию прокомментировали представители Минздрава Кузбасса. По данным ведомства, закрытие отделения связано с отсутствием профильного специалиста. Сейчас больница ищет медиков: участвует в ярмарках вакансий, заключает договоры с медицинскими образовательными организациями.

- Согласно маршрутизации, скорый реанимобиль из Новокузнецкой клинической больницы № 4 прибывает на вызов в течение 30-40 минут. Врач-реаниматолог производит осмотр пациента, в случае показаний для экстренной реанимационной помощи, пациент госпитализируется, - сказано в сообщении.