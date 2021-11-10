Детей в Новокузнецке кормили поддельным маслом

В натуральном масле не используются растительные жиры. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Новокузнецке сотрудники прокуратуры Куйбышевского района провели проверку питания в детских садах. В одном из них нашли признаки преступления.

Специалисты из Роспотребнадзора произвели отбор проб и выявили, что ребят кормили не настоящим сливочным маслом, а фальсифицированным, то есть поддельным. Отмечается, что речь идет о марке масла «Крестьянское». Некачественный продукт изъяли, а материалы проверки уже направлены в органы предварительного расследования. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

Обычно фальсификация молочных продуктов, в частности масла, включает замену молочного жира на растительный, или иначе на пальмовое масло. Попробовать отличить настоящее масло от подделки можно и самим: натуральный продукт имеет желтый или светло-желтый цвет, полежав на воздухе, пожелтеет еще больше, в то время как фальсификат цвет не поменяет. Если кусочек настоящего масла опустить в горячий чай или кофе, он образует пленку на поверхности, а поддельный сначала утонет, а потом будет очень медленно растапливаться.