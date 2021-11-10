Туристический поезд «Шерегеш-экспресс» начнет курсировать с 13 ноября

13 ноября, в день официального открытия горнолыжного сезона в Шерегеше, возобновит работу туристический поезд «Шерегеш-экспресс». Об этом сообщила пресс-служба Западно-Сибирской железной дороги.

Поезд будет ходить по субботам и воскресеньям. Он будет отправляться от станции в Прокопьевске в 06:03, от станции в Новокузнецке – в 07:03 и прибывать на конечную станцию в Чугунаш в 09:56. В обратном направлении «Шерегеш-экспресс» поедет со станции Чугунаш в 18:03, прибудет в Новокузнецк в 21:00, в Прокопьевск – в 22:10.

- Билеты на проезд в туристическом поезде можно приобрести с помощью мобильного приложения «РЖД Пассажирам», в пригородных кассах, непосредственно в самом электропоезде, в том числе пассажирам доступна оплата проезда с помощью банковских карт, - сообщили в ведомстве.

Подчёркивается, что все вагоны перед поездкой обрабатывают специальными обеззараживающими средствами. В поезде действует масочный режим.