Мэр Кемерова рассказал, когда будет открыта дорога до кардиоцентра

Участок дороги от проспекта Шахтёров до кардиоцентра будет открыт до конца ноября. Об этом сообщил глава Кемерова Илья Середюк в Instagram.

В комментариях горожане поинтересовались, когда на данном участке завершатся ремонтные работы.

- Дорогу от проспекта Шахтеров до кардиоцентра, на которой сейчас идут завершительные работы, когда примерно планируете запустить? — задала вопрос горожанка.

- Планируем до конца ноября завершить все работы и запустить, - ответил мэр.

Ремонт на данном участке начался в мае 2021 года. Планировалось расширить проезжую часть, переустроить трамвайную линию, установить освещение.