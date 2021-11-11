Кемерово
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Кемерово
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Премия Рунета-2020
Кемерово
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество11 ноября 2021 4:47

Мэр Кемерова рассказал, когда будет открыта дорога до кардиоцентра

Александра УШАКОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)

Участок дороги от проспекта Шахтёров до кардиоцентра будет открыт до конца ноября. Об этом сообщил глава Кемерова Илья Середюк в Instagram.

В комментариях горожане поинтересовались, когда на данном участке завершатся ремонтные работы.

- Дорогу от проспекта Шахтеров до кардиоцентра, на которой сейчас идут завершительные работы, когда примерно планируете запустить? — задала вопрос горожанка.

- Планируем до конца ноября завершить все работы и запустить, - ответил мэр.

Ремонт на данном участке начался в мае 2021 года. Планировалось расширить проезжую часть, переустроить трамвайную линию, установить освещение.