Сбер открывает двери в музеи Кузбасса

В Кузбассе Сбер, совместно с музеями Кемеровской области, 12 ноября, в день 180-й годовщины СберБанка, реализует акцию «День открытых дверей со Сбером». 12 ноября любой желающий может совершенно бесплатно посетить музеи и посмотреть представленные в них экспозиции. «День открытых дверей со Сбером» пройдет в пяти музеях региона:Кемеровский музей изобразительных искусств, Новокузнецкий художественный музей, Междуреченский краеведческий музей, Мариинский музей-заповедник, Ленинск-Кузнецкий краеведческий музей.

В Кемеровском музее изобразительных искусств и Новокузнецком художественном музее посетители смогут посмотреть произведения живописи, приобщиться к региональному и национальному художественному наследию. Междуреченский, Ленинск-Кузнецкий краеведческие музеи и Мариинский музей-заповедник предоставят возможность познакомиться кузбассовцам с историей края, особенностями нашего региона.

- 12 ноября Сбербанку исполняется 180 лет! Очень значимая для нас дата. И к своему юбилею, для клиентов, мы подготовили множество акций и мероприятий. «День открытых дверей со Сбером» - одно из таких. Я благодарен кузбасским музеям за поддержку нашей инициативы. Подобные акции дают возможность и нам и нашим партнерам осуществлять очень важную социальную миссию по приобщению кузбассовцев к имеющемуся культурному наследию. Я с удовольствием приглашаю всех желающих посетить 12 ноября один из кузбасских музеев-партнеров акции. Приходите! - приглашает управляющий Кемеровским отделением ПАО Сбербанк, Андрей Беднарский.

Партнерский материал

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