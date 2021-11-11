Глава Кемерова рассказал о ходе работ на дороге-дублере вдоль Притомского проспекта. Фото: instagram/ilyaseredyuk.

Мэр Кемерова сообщил о ходе работ на дороге-дублере вдоль Притомского проспекта. Участок от Московской площади до ледового дворца «Кузбасс» заасфальтировали еще в текущем году, в настоящее время данную работу продолжали.

- Сегодня выполняем работы по устройству подземных коммуникаций. На дорогу-дублер уложены нижние слои основания, корыто подготовлено. Выполняется работа по укладке и уплотнению верхних слоев основания, - рассказал глава Кемерова в Instagram.

Он добавил, что асфальтирование дороги-дублера будут выполнять в 2022 году. В текущем году ее планируют выполнить в щебне до Искитимки, где строится сейчас пешеходный мост.