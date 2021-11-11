В Кузбассе автомобиль насмерть сбил 69-летнюю пенсионерку на пешеходном переходе

В Кузбассе накануне утром случилось смертельное ДТП: на пешеходном переходе сбили двух человек, один из них скончался. Видео с места происшествия опубликовано в соцсетях.

По информации ГИБДД Кузбасса, дорожный инцидент произошел на 190-м километре автодороги Ленинск-Кузнецкий - Новокузнецк - Междуреченск. В ведомстве сообщили, что водитель автомобиля ВАЗ-21099, двигался со стороны Новокузнецка в сторону Мысков, на нерегулируемом пешеходном переходе совершил наезд на пешеходов.

До приезда скорой помощи 69-летняя женщина скончалась на месте, 38-летний мужчина получил травмы, ему назначили амбулаторное лечение.

Госавтоинспекция напоминает, что водителям следует выбирать безопасную скорость с учетом погодных и дорожных условий, пешеходам - перед пересечением проезжей части убедиться, что водитель заметил их и остановился.