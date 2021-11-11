Жительницу Новокузнецка в собственной квартире ограбил друг по переписке

Архив "КП" Фото: Алексей БУЛАТОВ

62-летнюю пенсионерку из Новокузнецка ограбил мужчина, с которым она познакомилась по переписке, когда тот отбывал наказание в колонии. Об инциденте рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области.

После освобождения новокузнечанка пригласила 42-летнего знакомого к себе в гости и попросила сделать ремонт в квартире. Женщину не смутило, что ее друг ранее был неоднократно судим (как выяснилось - за убийство, разбой, хранение оружия и кражи). Гость переночевал у горожанки, а на следующий день напал на нее: приставил к шее нож и потребовал отдать украшения. Женщина отдала ему все, что было, и после выбежала из квартиры с криками о помощи. Соседи спрятали новокузнечанку у себя до приезда полиции. Налетчик же прихватил из квартиры еще два мобильных телефона и ушел.

Стражи порядка обнаружили преступника в Ленинске-Кузнецком, где он прятался от полиции. Сам мужчина оказался жителем Новокузнецка. В отношении налетчика возбудили уголовное дело. На время следствия его заключили под стражу.

- Доказательства, собранные следствием, судом признаны достаточными для вынесения фигуранту обвинительного приговора. В качестве наказания ему назначено 4 года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима, - сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области.