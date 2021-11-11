Житель Кузбасса обнаружил чип в доставленной курьером говядине. Фото: ВКонтакте/inc_kuzbass.

В Кузбассе житель заказал мясо через службу доставки и обнаружил в продукте предмет, похожий на чип. Соответствующие фотографии горожанин опубликовал в соцсети.

- Кто может сказать что это? Боимся кушать теперь мясо! Может кто-нибудь на экспертизу возьмет эту штуку? - написал житель в соцсетях.

Производители действительно могут чипировать животных, что является нормой, рассказали в ветеринарном отделе Управления Россельхознадзора по Кемеровской области. Прибор вводится под кожу один раз в виде микросхемы. Для идентификации животного, так как чип содержит в себе все необходимые данные о нем. Так после убоя микросхема могла остаться в мясе.