Кемеровостат рассказал, какие продукты подорожали в Кузбассе. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Специалисты Кемеровостата сообщили об изменении цен на продукты питания в Кузбассе за неделю с 1 по 8 ноября.

Так в регионе выросли цены на картофель (+4,9%), помидоры (2,4%), капусту (+2,4%), маргарин (+2,2), огурцы (+2,2%), сметану (+2,1%), яблоки (+2%).

Снизились в цене за неделю неразделанная рыба (-2,4%), репчатый лук (-2%), вареная колбаса (-1,3%), жирный творог (-1,2%), мясное детское питание (-1,1%) и рис шлифованный (-1,1%).