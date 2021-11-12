В Кузбассе новогодняя ель удивила жителей города. Фото: Олег ЗОЛОТО

Жители города Осинники обрадовал внешний вид новогодней ели. Накануне в соцсети появилось видео, как в центр города доставляют зеленную красавицу. На кадрах видно, что дерево довольно высокое и объемное.

- «Пушистая!», «Неужели у нас в городе классная елка будет?», «Какая красавица!», «Праздник к нам приходит», - прокомментировали видео горожане.

Горадминистрация сообщила, что ель привезена из местного лесничества.

- В ближайшие дни главная городская ель засверкает огнями и, конечно ее начнут украшать всевозможными игрушками и гирляндами, - сообщили в администрации Осинников.

Отметим, что в минувшем году жители Осинников были недовольны внешним видом ели, которую выбирали для главного праздника.