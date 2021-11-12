В Кемерове полицейские разыскивают без вести пропавшего 16-летнего подростка

Фото: ГУ МВД по Кемеровской области.

В Кемерове полиция разыскивает без вести пропавшего 16-летнего Оглы Раджу Артуровича. В ГУ МВД по Кузбассу сообщили, о месте нахождения подростка не известно с 10 ноября.

Приметы пропавшего: на вид 16-17 лет, рост около 170 сантиметров, худощавого телосложения, лицо овальное, волосы прямые темно-русые, стрижка короткая, глаза темные, брови прямые, губы пухлые, подбородок прямой.

Был одет: черная кофта, черная жилетка, черные штаны, белые кроссовки.

Сотрудники полиции просят всех, кому что-либо известно о местонахождении подростка, сообщить об этом по телефонам: (3842) 39-17-11 - дежурная часть УМВД России по городу Кемерово; (3842) 39-91-08, 31-84-00 - отдел полиции «Ленинский» УМВД России по городу Кемерово или «02». Анонимность гарантируется.