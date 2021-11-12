Открытие горнолыжного сезона в Шерегеше покажут в прямом эфире. Фото: Сергей ГАВРИЛЕНКО

Новый горнолыжный сезон стартует 13 ноября в 13.00 на популярном курорте Шерегеш. Те, кто не сможет побывать лично на открытии, смогут присоединиться виртуально к празднику.

Гостей и жителей региона ждет большой праздник. Хедлайнером вечера станет группа «Дискотека Авария». Телеканал «Кузбасс 1 HD» будет вести трансляцию с места событий.

Трансляция будет доступна на 21-й кнопке у всех кабельных операторов региона, в мобильном приложении телеканала, в потоковом вещании на сайте kuzbass1.ru и youtube-канале.