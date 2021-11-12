В Кемерове жительница пять лет незаконно получала выплаты по инвалидности. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Кемерове 38-летняя женщина попалась на многолетней афере. В ГУ МВД по Кемеровской области сообщили, что завершено расследование уголовного дела, в отношении местной жительницы. Ей предъявили обвинение по статье «Мошенничество при получении выплат».

Полиция сообщает, что в 2015 году женщина приобрела фиктивные медицинские документы, при этом медицинскую экспертизу она не проходила. На их основании ей назначили ежемесячную страховую пенсию по инвалидности, которую она получала в период с декабря 2015 по апрель 2020 года. Общая сумма выплат составила 600 тысяч рублей.

Кроме того, кемеровчанка получала социальную поддержку по оплате жилья в виде ежемесячной компенсации 50% за коммунальные услуги, и за пять лет сумма составила 25 тысяч рублей. В настоящее время уголовное дело направлено в суд. Женщине грозит до шести лет лишения свободы.