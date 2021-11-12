В Кузбассе ввели обязательную вакцинацию от коронавируса для жителей старше 60 лет. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кузбассе ввели обязательную вакцинацию от коронавируса для лиц старше 60 лет. Соответствующее постановление 12 ноября опубликовало региональное управление Роспотребнадзора.

- Подпункт 1.3 пункта 1 дополнить абзацем 3 следующего содержания: «- лиц в возрасте 60 лет и старше», - указано в документе.

В документе приводят статистику заболевания за последние недели. Так, с 1 по 7 ноября количество заболевших кузбассовцев старше 60 лет выросло на 19,5%, а за четыре дня текущей недели – сразу на 21,6%.

Сроки обязательной вакцинации установлены следующие: до 25 ноября нужно поставить первый компонент вакцины, до 25 декабря - второй. Пройти вакцинацию должны не менее 80% людей данной категории. Отмечается, что постановление вступает в силу со дня опубликования.