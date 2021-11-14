В Кузбассе будут судить жителя за продажу автомобиля знакомой. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Кузбассе 44-летнего жителя Киселевска обвиняют в мошенничестве после продажи чужого автомобиля. В ГУ МВД по Кемеровской области сообщили, что расследование уголовного дела завершено.

В ведомстве рассказали, что в апреле 2020 года в полицию Киселевска обратилась владелица машины Nissan Tiida. Она сообщила, в 2014 году передала своему знакомому снятый с регистрационного учета автомобиль на длительное хранение. В марте прошлого года женщина решила проверить свою машину. Однако оказалось, что транспортное средство мужчина продал. Сумма ущерба составила 300 тысяч рублей.

Горожанина задержали. Он во всем признался и пояснил, что в 2017 году продал автомобиль незнакомцу за 30 тысяч рублей. В настоящее время материалы уголовного дела направлены в суд. Жителю грозит до шести лет лишения свободы.