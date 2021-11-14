Названы территории Кузбасса, где выявили 370 новых случаев коронавируса. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Кузбассе, по данным оперштаба, за минувшие сутки коронавирусная инфекция подтвердилась у 370 человек.

Больше всего случаев зарегистрировано в Новокузнецке - 62. В Кемерове - 55. В Прокопьевске - 30. В Белове - 27. В Осинниках- 24. В Междуреченске - 23. В Юрге - 20. В Киселевске - 16. В Промышленновском МО -12. По 11 - в Анжеро-Судженске, Березовском, Новокузнецком МР. Десять - в Калтане. По семь - в Яшкинском МО, Юргинском МО. Пять - в Таштагольском МР. По четыре - в Краснобродском, Тайге, Гурьевском МО, Ижморском МО, Мариинском МО, Топкинском МО. По три - в Мысках, Беловском МО. Два - в Ленинске-Кузнецком. По одному - в Полысаеве, Кемеровском МО, Ленинск-Кузнецком МО, Крапивинском МО, Прокопьевском МО, Тисульском МО, Яйском МО.

Всего за весь период в Кемеровской области зарегистрировано 68 266 случаев заболевания коронавирусной инфекцией: 63 931 выздоровели, 1 515 скончались, 13 231 - на домашней изоляции, в медицинских стационарах и обсерваторах.