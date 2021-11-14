Жителям Кемерова ответили на комментарии про неубранные от снега дороги. Фото: Иван МАКЕЕВ

Накануне кемеровчане пожаловались на неубранные от снега дороги. Соответствующий комментарий появился в Instagram главы Кемерова Ильи Середюка.

- Илья Владимирович, когда начнут чистить город от этой снежной каши? Нигде не пройти, а техники не наблюдается, - сообщил один из пользователей.

Представители МБУ «Кемеровские автодороги» ответили, что уборка и обработка проезжей части и тротуаров ведется днем и ночью.

- 13 ноября, на уборку дорог нашего города и прилегающих к ним территорий привлечено 99 единиц спецтехники и 164 дорожных рабочих. Задействованы ДМК, пескоразбрасыватели, грейдеры, тракторные щетки, фронтальные погрузчики. Дорожными рабочими производятся работы по обработке проезжей части и тротуаров противогололедными материалами, сгребанию снега и подметанию покрытия проезжей части. Работы продолжаются и ведутся постепенно во всех районах города, как в дневное, так и в ночное время, - рассказали в организации.