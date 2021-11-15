Житель Кузбасса отсудил у управляющей компании деньги за поврежденный автомобиль

В Мариинске суд обязал управляющую компанию заплатить горожанину 120 тысяч рублей за упавший на автомобиль шифер с крыши. Об инциденте рассказали в Мариинском городском суде.

ЧП произошло во время грозы. Шквалистый ветер сорвал с крыши многоэтажки плохо закреплённый шифер, который упал на автомобиль и повредил его. Ремонт обошёлся владельцу машины в 57 тысяч рублей. Мужчина обратился в управляющую компанию, однако она отказалась возмещать ущерб, мотивируя произошедшее форс-мажорными погодными обстоятельствами, а также неосторожными действиями самого автовладельца, который, как посчитали в УК, припарковался слишком близко от дома.

Но суд встал на сторону мужчины.

- Причинение повреждений автомобилю стало возможно в результате ненадлежащего исполнения обязанностей по обслуживанию дома. Соответственно, лицом, ответственным за возмещение причинённого вреда, выступает указанная организация, занимающаяся обслуживанием дома, с крыши которого отлетела часть кровли. Бездействия ответчика состоят в прямой причинно-следственной связи с наступившими последствиями, – резюмировал суд в своём решении.

Теперь управляющая компания должна будет выплатить автовладельцу 120 тысяч рублей: это сумма причинённого ущерба, штраф за несоблюдение требований потребителя, а также судебные расходы.