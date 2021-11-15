В Кузбассе в общественных местах начала действовать система QR-кодов

Архив "КП" Фото: Алексей БУЛАТОВ

С сегодняшнего дня в Кузбассе начала действовать система QR-кодов при посещении общественных мест и ряда закрытых помещений. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

Так, жителям региона теперь необходимо иметь при себе QR-код о вакцинации или перенесенной болезни, медтовод, свежий отрицательный результат теста ПЦР, а также документ, удостоверяющий личность.

Без указанных документов кузбассовцев не пустят в учреждения культуры (театры, кинотеатры, музеи), спортивные объекты (бассейны, фитнес-центры, спортивные залы), организации общепита, торговые центры и детские игровые комнаты. Также под ограничительные меры попали салоны красоты, парикмахерские, бани, сауны. При этом, согласно распоряжению губернатора, в гостиницах и туристических базах введение QR-кодов отложено до 20 января 2022 года.

Ограничения не коснулись аптек, прививочных пунктов, супермаркетов, дискаунтеров, которые расположены в торговых центрах. Туда жителей региона должны пускать без QR-кодов.

Введение системы QR-кодов связано с ухудшающейся эпидемиологической обстановкой. Так, количество новых случаев коронавируса в Кузбассе ежедневно растёт. За последние сутки в регионе было выявлено 370 заболевших. Это максимум с начала пандемии.