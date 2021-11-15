В Новокузнецке начали установку новой скульптуры. Фото:Сергей Кузнецов/ ВКонтакте.

В Новокузнецке в сквере Шахтерской славы устанавливают новую скульптурную композицию «Слава шахтерскому труду». Об этом рассказал глава города Сергей Кузнецов.

Он отметил, что с идей выступили ветераны предприятий, их инициативу поддержали руководители угольных компаний. В прошлом году начали обустройство сквера, а в этом году реализовали проект скульптора Андрея Богданова, члена Союза Художников России.

Глава города сообщил, что скульптура символизирует героизм ежедневного труда шахтеров. В руках у каждого из них - основные орудия труда, которые в прошлом были главными атрибутами добычи «черного золота». По задумке автора - шахтеры, как три богатыря, олицетворяют собой трудовое братство.